VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor

Güçlü bir Van ve güçlü bir federasyon şiarıyla yola çıkan Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkan Adayı Murat Teymur projelerini anlattı.

VANFED Başkanlığına adaylığını açıklayan Vanlı iş adamı Murat Teymur, güçlü bir Van ve güçlü bir federasyon için yola çıktıklarını belirtti. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini belirten Teymur, 15 yılda yapılmayanı 3 yılda yapacaklarını söyledi. Şeffaf, adaletli ve her görüşe saygılı bir yönetimle geldiklerini vurgulayan Teymur, “Türkiye genelindeki tüm Van dernekleri ile istişare edilecek ve hiçbir tanesi asla ihmal edilmeyecektir. Yıllardır özellikle deplasman maçlarında konaklama başta olmak üzere birçok konuda sıkıntı yaşayan ilimizin tek takımı Vansporumuzun yanında yer alacak ve bütün deplasman maçlarındaki konaklama başta olmak üzere tüm masraflarını üstleneceğiz. Yine olmazsa olmazımız olan eğitim konusunda üniversiteyi kazanmış 40 kişiye burs verecek, her anlamda onların yanında yer alacağız. Her ay en az 200 aileye gıda yardımında bulunacak, bu anlamda VANFED’in sosyal sorumluluğunu da harekete geçireceğiz. Federasyon olarak hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak, tüm partilere eşit mesafede duracağız. Asırlardır herkesin dile getirdiği ama hala beklenilen seviyeye gelemeyen Van’daki yatırımlarla ilgili olarak İstanbul başta olmak üzere ülkenin herhangi bir yerinde yaşayan Vanlı iş adamlarının kendi illerinde yatırım yapmaya teşvik edilecek. İnşallah bu girişimlerle ilimizde yatırımları arttıracak ve dolayısıyla hem istihdama katkı sağlamış olacağız hem de kentimizin refah seviyesini daha da yükseltmiş olacağız” dedi.

Projelerinin bunlarla sınırlı kalmayacağını dile getiren Teymur, ileriki günlerde diğer projelerini de kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

