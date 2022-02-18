‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği’ hakkında öğrenciler bilgilendirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği’ konusunda bilgi verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan Elmalık Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilere ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği’ ile ilgili bilgi verildi.

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