Van Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanları için beslenme etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme etkinliği düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılamak için belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği belirtilerek, “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, pazar günü saat 11.30’da Sıhke Gölü ve Özalp yolu üzerindeki eski çöp alanında beslenme etkinliği düzenleyecek. Belediye ekipleri hayvan severler ile birlikte sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına da mama bırakacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için pazar günü saat 11.00’da Beşyol Meydanı’ndan araç kaldırılacak” denildi.

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