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Bakan Yardımcısı Gürcan: “Dünyada 229 ülkeye ihracat yapan bir ülke durumuna geldik”

İHA

Bakan Yardımcısı Gürcan: “Dünyada 229 ülkeye ihracat yapan bir ülke durumuna geldik”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ülkemizin kalkınmasında dinamik girişimcilerin çok önemli payı olduğunu belirterek, “Bugün dünyada 229 ülkeye ihracat yapan bir ülke durumuna geldik. Ürün yelpazemiz çok geniş bir vaziyettedir. Üreten ve ihraç eden bir ülke konundayız” dedi.
Çeşitli programlara katılmak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Van’a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Elite World Van Otelde düzenlenen “İş Dünyası Buluşması” programı kapsamında genç girişimcilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye’nin son 20 yıldır gerçekleştirdiği atılım sayesinde küresel ekonomide aldığı payın artığını belirtti. Dünya siyasetinde de daha fazla söz sahibi olduklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Gürcan, “Bu sayede ülkemizin kalkınmasında dinamik girişimcilerimizin çok önemli payı olmuştur. Bugün dünyada 229 ülkeye ihracat yapan bir ülke durumuna geldik. Ürün yelpazemiz çok geniş bir vaziyettedir. Üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız. Dünya ekonomisinde yerimizi yükseltmek konusunda kararlıyız. Bu yolda girişimcilik ve inovasyon hayati bir öneme sahiptir. Ancak bunlar kadar önemli olan iş ahlakı ve değerlerimizdir. Özellikle son yıllarda dünyada da önemli bir konuma gelen etik, sosyal sorumluluk ve çevre duyarlılığı gibi konular küreselde önemli bir yer tutmaktadır” diye konuştu.

“İmkanlarımızı gençler için seferber ettik”
Gençlere her zaman inandıkları ve güvendiklerini dile getiren Gürcan, “Tüm imkanlarımızı gençlerimize hayatın her alanında daha aktif olmaları için seferber ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karar alma aşamalarında gençlerimizin daha fazla yer alması için adımlar attık. Bu kapsamda, milletvekili seçilme yaşını 25’e indirdik. Bürokraside önemli görevlere gençlerimizi getirdik. Seçme yaşını da 18’e indirdik. Gençlerimiz emeğimizi ve güvenimizi boşa çıkarmadı. Gençlerimizi bilim, sanat, spor ve ticaret başta olmak üzere, hayatın her alanında elde etikleri başarılar bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye genç girişimcilere önemli destekler sağlamaktadır”
Gençlere kolaylık sağlamak konusunda önemli mesafeler kat etiklerine dikkat çeken Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2003 yılında Türkiye’de şirket kurmak için geçen gün sayısı 40 iken, Dünya Bankası verilerine göre, bu süre ortalama 7 güne inmiştir. Ancak sadece bir günde şirket kurmak da mümkün hale gelmiştir. Türkiye, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde de önemli bir ilerleme göstermiş, 190 ülke arasında 33’üncü sıraya yükselmiştir. İş yapma kolaylığını daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Türkiye gelişip ilerlerken Van’ın da girişimci gençlerle bu ilerlemeden nasibini aldığını belirterek, bugün gençlere yönelik düzenlenen programın da hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Bakan Yardımcısı Gürcan’ın sunumlarıyla devam eden programa, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve genç girişimciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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