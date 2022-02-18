2,5 yaşındaki çocuğa şiddet; anne ve erkek arkadaşı tutuklandı (2)



'DAHA ÖNCE HİÇ BU ŞEKİLDE DARP ETMEMİŞTİ'

Van'da N.B.H. isimli 2,5 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle annesi Z.H., ve erkek arkadaşı S.A., tutuklanırken, çocukla ilgili olarak kayıtlarda basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı, bir gözünün tamamen morarıp, kapandığı, durumunun 'vahim' nitelikte olduğu yer aldı.

Çocuğun annesi Z.H., verdiği ifadesinde, birlikte yaşadığı 'eşim' dediği S.A.'nın daha önce oğluna birkaç tokat attığını belirterek, "Ancak daha önce hiç bu şekilde darp etmemişti. Olay günü oğlum banyoda düşüp ağladığında eşim bana 'gözünü korkutayım ki bir daha yapmasın' dedi. Ben eşimi engellemek için üstüne kapandım fakat bu kadar engelleyebildim. Ben suça iştirak etmedim" dedi.

Birlikte yaşadığı Z.H.'nin oğluna şiddetten tutuklanan S.A., ise "Çocuğun yüzündeki izler banyoda düşmesi neticesiyle meydana gelmiştir. Vücudu hassastır. Bu nedenle en ufak bir darbe vücudunda ize neden olmaktadır. Bunların benimle bir ilgisi yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-02-18 16:11:20



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