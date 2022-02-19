Gazeteci -Yazar Mustafa Armağan Vanlılarla buluşacak

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Van Büyükşehir Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında GazeteciYazar Mustafa Armağan ile söyleşi düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Şubat ayı içerisinde birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, GazeteciYazar Mustafa Armağan ile söyleşi düzenleyecek.

Edremit ilçesi, İpekyolu Caddesi, Evliya Çelebi Uygulama Okulu’nda (Bölge Hastanesi Karşısı) 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 13:00’da gerçekleştirilecek etkinlikte tarihi bilgiler ve olaylar konuşulacak.

Gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davetlidir.

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