Van Defterdarı Kamar’ın ‘keşke’den önce 1’ kitabı çıktı

Van Defterdarı Murtaza Kamar, insan hayatında yer alan ‘keşke’leri ele aldığı kitabı çıktı.

Kitabıyla ilgili açıklamada bulunan Van Defterdarı Murtaza Kamar, üçüncü kitabı olan ‘Keşke’den önce’ kitabının birinci sayısını okuyucularıyla buluşturduğunu ifade ederek bunun ikinci serisinin de en kısa zamanda basılacağını söyledi. İnsan yaşamının görünüşte uzun fakat hakikatte oldukça kısa bir süreç olduğunu aktaran Kamar, “Bu sürecin sağlıklı ve huzurlu geçmesine katkı sunacak değerlerden en önemlisi de ‘keşke’lerin azlığıdır. ‘Keşke’ sözü, bir pişmanlık ifade eder. Keşkeleri azaltacak en önemli rehber ise tecrübelerdir. Güzel bir söz vardır: “Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok!” İşte bu kitap, gerek okuduğum eserlerden aldığım ve gerekse yaşam tecrübelerimden çıkardığım dersleri içeren ve okuyucunun takdir ve istifadesine sunulan bir dizi makaleden oluşuyor” dedi.

Hedefinin bu eseri seri halinde devam ettirmek olduğunu vurgulayan Kamar, “Geçen yıl başladığım köşe yazılarına olan yoğun kitaplaştırma talebini karşılamak için bu kitabı oluşturdum. Bu kitap, seri şeklinde olacak. Gayret bizden, tevfik (başarı) Allah'tandır” ifadelerini kullandı.

Keşke'den Önce 2’ kitabının da yakın zamanda baskıya geçeceğini dile getiren Kamar, “Keşkeen Önce 1’ kitabın Trendyol ve Cinius yayınlarından temin edebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.