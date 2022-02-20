Van Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinliklerine yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesinin her hafta farklı konu ve konuklarla düzenlediği kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön veren Van Büyükşehir Belediyesi, her hafta birbirinden farklı programlarla vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında bu hafta, ilahi grubu ‘Grup Yürüyüş’ün konser dinletisi ve Malcolm X’in hayatının anlatıldığı tiyatro gösterimi düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, EğitimciYazar Ertuğrul Taşlı, Eğitim BirSen Van Şube Başkanı Mehmet Uca, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte Eğitimci Yazar Ertuğrul Taşlı tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirildi. Selamlama konuşmalarının ardından İnsan Hakları Savunucusu Malcolm X’in hayatının anlatıldığı bir tiyatro gösterimi sergilendi. Katılımcılardan büyük alkış toplayan tiyatro gösteriminin ardından Grup Yürüyüş tarafından seslendirilen ilahiler ile etkinlik sona erdi.

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