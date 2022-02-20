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Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

İHA

Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, evinde konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor'u 21 mağlup etti.

Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, evinde konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor'u 21 mağlup etti.
Başkale Gençlikspor'un 21 kazandığı maçı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, Başkale Gençlikspor Kulüp Başkanı Kerem Karaman ile çok sayıda taraftar izledi. Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A Grubu'nda Bal Ligi mücadelesi veren Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 21 mağlup etti.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, maçtan sonra tüm futbolcuları tebrik ederek kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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