Van'da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi. Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-02-21 09:12:27



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