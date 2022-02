Nesli tehlikede olan yaban keçilerine katırlarla ot taşındı Pagan Dağı’nın sarp yamaçlarında yaban keçileri görüntülendi Koruma çalışmalarıyla yaban keçilerinin popülasyonu arttı

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı’nda yaşayan ve nesli tehlike altında olan yaban keçilerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince katırla ot taşındı.

Dünyada yoğun avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri, Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı’nda popülasyonları hızlı artıyor. Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçileri için DKMP ve jandarma ekipleri, bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yaşayan vatandaşları da yaban keçilerinin korunması konusunda bilgilendiren ekipler, yaban hayvanların daha güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi için canla başla çalışmalarına devam ediyor.



Yaban keçilerinin beslenmesi için seferber oldular

Ekiplerce koruma altına alınan ve çoğunlukla sürüler halinde yaşayan yaban keçilerinin bölgedeki popülasyonun da her geçen gün attığı tespit edildi. Son günlerde yoğun kar örtüsünden dolayı beslenme alanlarının daraldığı yaban keçileri için ise ekipler seferber oldu. DKMP ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı’na bölgede yaşayan vatandaşların da yardımıyla katırlarla ot taşıdı.



“Kaçak avlanılmasını önledik”

Konuya ilişkin konuşan Çepkenli Mahallesi sakinlerinden Ferdi Öner, Pagan Dağı’nın jandarma ve DKMP ekiplerince korunduğu bir bölge olduğunu anımsattı. DKMP ve jandarma sayesinde korunan yaban keçilerinin her geçen gün sayısının arttığını ifade eden Öner, “Köylüler orak bu yaban keçilerine sahip çıkıyoruz. Bu sayede keçilerin kaçak avlanmasını önledik. Bu yüzden de yaban keçilerinin her gün sayıları artıyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Bugün de Pagan Dağı’na keçiler için ot taşıdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gürpınar kırsalının yaban hayvanlar açısından çok önemli bir yer olduğunu dile getiren doğa fotoğrafçısı Murat Doğan ise Pagan Dağı’nın çoğunlukta yaban keçilerinin yaşadığı bir bölge olduğunu söyledi. Yaban keçilerinin yanı sıra, sakallı akbabanın da bölgede yoğun olarak yaşadığını ifade eden Doğan, bu yaban hayvanlarını fotoğraflamak için geldiklerini ve uzak da olsa güzel kareler çektiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.