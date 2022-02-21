Van’da 22 kişi tutuklandı

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Van’da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 22 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında ‘hırsızlık’ yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 1420 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 36 yıl hapis cezası almış ve çeşitli suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalanmış ve 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 4 adet büyük tüp ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet kaleşnikof, 1 adet kaleşnikof şarjörü, 30 adet kaleşnikof mermisi, 2 adet silah, 1 adet şarjör, 10 adet mermi ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir” denildi.

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