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‘Masada kalırsın’ denilen 12 yaşındaki çocuk Van’da sağlığına kavuştu Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel: “Glomus tümörü yüksek rakımlı yerlerde daha çok görülüyor”

İHA

Van'da boynundaki glomus tümörü nedeniyle gittiği büyük merkezlerde 'masada kalırsın, sesin kısılır' denilen 12 yaşındaki İbrahim Ekinci, yeniden memleketine dönerek Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

‘Masada kalırsın’ denilen 12 yaşındaki çocuk Van’da sağlığına kavuştu Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel: “Glomus tümörü yüksek rakımlı yerlerde daha çok görülüyor”

Van'da boynundaki glomus tümörü nedeniyle gittiği büyük merkezlerde ‘masada kalırsın, sesin kısılır’ denilen 12 yaşındaki İbrahim Ekinci, yeniden memleketine dönerek Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Van’da ikamet eden İbrahim Ekinci, boynundaki şişkinlik nedeniyle Ankara başta olmak üzere birçok şehirlerdeki hastanelere başvurdu. Doktorların ‘masada kalırsın, sesin kısılır’ demesi üzerine arayışa giren hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, İbrahim Ekinci’nin glomus tümöründe ameliyat ettiği en genç ikinci hasta olduğunu dile getirerek, bu hastalığın her yaşta görülebileceğine dikkat çekti. Hastanın Vanlı olmasına rağmen hastalığının öneminden dolayı ilk olarak Ankara’daki hastanelere başvurduğunu belirten Dr. Başel, “Hastamız, doktor tarafından hastalığının ciddiyeti anlatılması üzerine direk soluğu Ankara’da almışlar ve orada bir arayışa girmişler. Birkaç hekim ve birkaç üniversitesi ile görüşmüşler ama komplikasyonlar anlatılınca hasta tekrar arayışa girmiş. Orada benim ismimi görmüş. Vanlı hastamızın Ankara’da benden haberi oldu. İki gün önce geldiler ve boynunda yaklaşık bir tavuk yumurtası büyüklüğünde glomus tümörü vardı. Dıştan görüntüsü belliydi ve zor bir yerdeydi. Hem atardamar hem toplardamarla irtibatlı ve ses sinirini de içine almıştı. Genç hastamız çocuk yaşta olduğu için çok dikkatli bir şekilde hiçbir hasar bırakmadan ameliyatını yaptık. Başarılı bir ameliyat oldu ve hastamız taburcu aşamasına geldi” dedi.

"Van, Hakkari, Ağrı ve Bitlis'te çok görülüyor"
Glomus tümörünün her yaşta görülebildiği gibi özellikle yüksek rakımlı yerlerde ve kadınlarda daha çok görüldüğüne dikkat çeken Başel, “Sebebini bildiğim bir hastalık değil ama her hastada görülebiliyor. Özellikle kadınlarda ve 3040 yaşlarında çok daha çok görülüyor. İki taraflı olduğu zaman genetik olma ihtimali çok yüksek. İzmir’de, Aydın’da, Konya’da, Ankara’da ve her yerde görülebiliyor ama yüksek rakımda biraz daha fazla görülebiliyor. Yüksek rakım, bu hastalığın en çok sebeplerinden birisidir. O yüzden Van, Hakkari, Ağrı ve Bitlis’te çok görülüyor. Bizimde şansımız bu bölgede çok görüldüğü için çok yaptık ve bu konuda çok tecrübelendik” ifadelerini kullandı.
Daha önceki doktorların kendisine ‘sesin kısılır’ dediklerini belirten İbrahim Ekinci isimli hasta ise Prof. Dr. Halil Başel’in güzel bir ameliyat yaptığını dile getirerek kendisine teşekkür etti.

"Herkes gözü kapalı gelebilir"
Kardeşinin boynunda şişlik olduğunu fark etmeleri üzerine hastaneye gittiklerini aktaran hastanın ablası Gurbet Ekinci ise “Kardeşimin hiçbir rahatsızlığı yoktu. Biz boynundaki şişkinliği fark eder etmez hemen hastaneye gittik. Van’da tümör olduğunu öğrendik. Bizi Ankara’ya yönlendirdiler. Ankara’da da felç kalma riski var, masada kalabilir demeleri üzerine yoğun bir araştırma sürecine girdik. İnternette Halil Hocayı buldum. Orada daha önce yaptığı ameliyatlarına baktım. Daha önce ameliyat ettiği hastalarıyla görüştüm. Halil Hoca ile görüştüm ve sonra buraya geldik. Ameliyat oldu. Çok şükür sağlığına kavuştu. Hiçbir şey olmadı. Biz Ankara’ya gidip, oradan tekrar Van’a döndük ve şifayı Van’da bulduk. Kesinlikle kimse batıya gidip de hastalığına şifa bulacağına inanmasın. Van’da her şart gelişti ve her şey çok iyi. Herkes gözü kapalı gelebilir” diye konuştu.
Anne Leyla Ekinci de Van’da dört dörtlük doktorların olduğuna vurgu yaparak, herkesin çocuğunu rahatlıkla Van’daki hastanelere götürebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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