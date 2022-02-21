Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

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Hakan SARI/VAN,(DHA)İRAN'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 25 EJ 232 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, yol kenarına savrulurken, sürücü ve yanındaki 3 kişi sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-02-21 12:35:36



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