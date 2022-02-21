Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı

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VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 78 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde kırsalda operasyon düzenledi. Operasyonda yurda yaya olarak kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 67´si Afganistan, 9´u Pakistan, 2´si Sri Lanka uyruklu toplam 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerini ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2022-02-21 15:14:57



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