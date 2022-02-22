Muradiye’de okul servislerine yönelik denetim

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Denetim kapsamda jandarma ekipleri tarafından uygulama noktalarında servis araçları durdurularak 2022 yılı kış tedbirleri kapsamında denetlendi. Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla şehrin farklı noktalarında kış lastiği denetimi yapan ekipler, sürücülere bilgilendirmede de bulundu.

Sürücülere, kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, koltuk sayısından fazla öğrenci alan sürücüler hakkında ise işlem yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.