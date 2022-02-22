TYSD Van Şubesinden minikleri ısıtan kampanya

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Van Şubesi tarafından başlatılan “Çocuklar Üşümesin” kampanyası kapsamında bu yıl içerisinde 700 öğrenciye bot ve mont desteği verildi.

Van’da 47 yıl önce kurulan ve kendi çabalarıyla 33 yıl önce Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulunu yaptıran Türkiye Yardım Sevenler Derneği Van Şubesi, eğitime verdiği desteği günümüzde de arttırarak sürdürüyor. Her yıl sosyal sorumluluk kapsamında tıp ve mühendislik olmak üzere sıralamaya giren en az 15 öğrenciye burs veren dernek, yaşanan afetlerde de vatandaşları yalnız bırakmıyor. 15 yıldır derneğin Van Şube Başkanlığını yapan Ahmet Sinan Atmaca öncülüğünde kentte yürütülen çalışmalar ise herkesin takdirini topluyor. 2022 yılı içerisinde yürütülen “Çocuklar Üşümesin” kampanyasında ise 700 öğrenciye bot ve mont desteği verildi.

Kampanya kapsamında şimdiye kadar Vali Mithatbey, Vangölü ve Ferit Melen ilk ve ortaokullarında okuyan ve Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet eden 700 öğrenciye destek verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Şube Başkanı Ahmet Sinan Atmaca, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin 19 Şubat 1928 tarihinde kurulduğunu hatırlatarak, “Derneğimiz Van’da da 47 yıldır kurulmuş bir dernektir. Kendi çabaları ve gayretleriyle 33 yıl önce Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulunu yaptırmak suretiyle eğitime vermiş olduğu destekle Van halkımızı yalnız bırakmamıştır. Daha sonra 11 Ekim yaşanan depremde yıkılan okulumuz, devletimiz tarafından yeniden yaptırılarak Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin adını ölümsüzleştirmiştir” dedi.

Derneğin her yıl sosyal sorumluluk kapsamında tıp ve mühendislik olmak üzere sıralamaya giren en az 15 öğrenciye burs verdiğini de hatırlatan Ahmet Sinan Atmaca, “Soma başta olmak üzere Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerine ayni ve nakdi yardım yaparak hizmetlerimizi ülke geneline yaydık. Bu faaliyetlerimizin tamamı bağışçılarımız ve hayırsever insanlarımızın katkılarıyla yürütülmektedir. Bugün de aldığımız destekle Vanlı çocuklarımızın soğuk kış günlerinde üşümemeleri için bot ve mont desteğinde bulunduk. Dernek olarak bu tür yardımlarımız bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.

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