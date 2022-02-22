‘Van Shopping Fest’ istişare toplantısı yapıldı

Van'da 1529 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Van Shopping Fest’ ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Van TSO işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart günlerinde düzenlenecek olan 'Van Shopping Fest' için istişare toplantısı düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Oruç, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ilgili daire başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda ‘Shopping Fest’ kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin içeriği, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, kurumlar arası koordinasyon gibi konular ele alındı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.