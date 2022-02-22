Van merkezli operasyonda tabanca ve mermi ele geçirildi

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Van merkezli düzenlenen operasyonda tabanca ve mermi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan (12. Maddesi) ilimizde ve Bitlis ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet antika olarak tabir edilen tabanca, 2 adet tüfek, 42 adet 9x19 mm çapında fişek, 5 adet 7x65 mm çapında fişek, 1 adet 7.92x57 mm çapında fişek, 16 adet kurusıkı fişeği, 1 adet şarjör, 1 adet tüfek dürbünü, 12 adet silah parçası, 1 adet av bıçağı, 2 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, 1 adet matkap ve 9 adet matkap ucu, 2 adet eğe, 1 adet spiral makinesi, 1 adet küçük el testeresi, 1 adet çekiç, 2 adet mengene ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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