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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Savar’dan taziye ziyaretleri

İHA

Kaymakam Savar’dan taziye ziyaretleri

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ilçedeki taziyelere katıldı.
Yenişehir ve Yumaklı mahallelerinde vefat eden vatandaşların taziyelerine katılan Kaymakam Savar, ailelere baş sağlığı diledi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'a Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Müftüsü Eyüp Babat ile Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay eşlik etti.

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