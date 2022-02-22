Vanlı öğrencilere trafik eğitimi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 20212022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında İpekyolu ilçesinde bulunan Hacı Ali Akın İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında 94 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

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