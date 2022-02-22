Durdurulan araçta 60 av tüfeği ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 60 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah bulunduğu ihbarı üzerine takibe aldığı aracı durdurup arama yaptı. Aramada, 60 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilere 77 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-02-22 16:40:13



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