Başkan Akman’dan YKS kursuna katılan öğrencilere ‘sınav ücreti’ müjdesi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ücretsiz olarak açmış oldukları Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağı müjdesini verdi.

Eğitime verdiği destek ve sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediyeye ait toplum yaşam merkezinde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilerle belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Akman, gençlerin geleceğe atılacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretlerini belediye olarak karşılayacakları müjdesini verdi.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Akman, yarınların umudu olan öğrencilere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Akman, “Kurs açmakla yetinmiyoruz. Açtığımız kursumuzu sık sık ziyaret ederek genç kardeşlerimiz ile bir araya gelerek isteklerini kendilerinden dinliyoruz. Üniversite sınavına çok çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum ki çok iyi yerlere gelecekler ve ülkemize de çok büyük hizmetler yapacaklar. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimiz de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Rabbim zihin açıklığı versin” dedi.

Sınav ücreti jestine karşı duydukları mutluluk gözlerinde okunun öğrenciler adına söz alan gençler ise eğitime verdiği desteklerinden dolayı Başkan Akman’a teşekkür ettiler.

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