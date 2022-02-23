Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı

Van’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından il genelinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 22 yıl 9 ay kesinleşmiş suçtan arandığı tespit edilen M.E.Ö. Çaldıran ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D. isimli şahıs ise Saray ilçesinde yapılan operasyonla yakalanmış. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.