Vanlı annelerin evlat nöbeti bir yaşında Van’daki eylemin öncüsü Sancar: “Çocuklarımızı onlara piyon etmeyeceğiz” “HDP’nin ağacı kurumuştu, CHP su verdi”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin geçtiğimiz yıl şubat ayının son haftasında başlattığı evlat nöbeti bir yılını tamamladı.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır’da eylemlere katılan Vanlı anne Nazlı Sancar, yaşadığı şehirde de eylem başlattı. Vanlı annenin evlat eylemine çok sayıda aile de destek verdi. Van’da her hafta eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (40), yaklaşık 11 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor.

Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 11 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma’nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını terör örgütü PKK’dan almak için mücadele verdi. Vanlı anne Sancar ve diğer ailelerin mücadelesi ise bir yaşına girdi.



“Beni ölümle tehdit ettiler ama boynumu eğmedim”

İHA muhabirine konuşan Nazlı Sancar isimli anne, Van’daki eylemlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı. HDP ve PKK’dan bir şey istemediklerini sadece evlatlarını istediklerini ifade eden Sancar, “HDP’li vekiller meclisteyken ‘Kürtlerin haklarını savunuyoruz’ diyorlar. Bu bir yalandır. Ben doğurduğum kızım Şeyma’yı istedim. Onlardan bir şey istemedim. Ben bu mücadelemi 11 yıldır veriyorum. HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim. Kızımı daha 13 yaşındayken elini kolunu bağlayıp PKK’ya verdiler. Ben kızımın peşinden gittim. Beni ölümle tehdit ettiler ama ben yine boynumu eğmedim. HDP’li milletvekillerinin çocukları özel kolejlerde okuyorlar. Bizim çocuklarımızı ise dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum ettiler. Çocuklarımızı onlara piyon etmeyeceğiz. Allah’ın yardımıyla, devletimizin gücüyle söke söke alacağız” dedi.



“Devletimiz gözyaşlarımıza ortak oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun her zaman yanlarında olduğunu ve gözyaşlarına ortak olduğunu dile getiren Sancar, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına teşekkür etti.



“HDP’nin ağacı kurumuştu, CHP su verdi”

Diğer siyasilerden de kendilerini desteklemesini istediklerini, ancak o desteğin bir türlü gelmediğini anlatan Sancar, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her gün ‘annelerin yanına gideceğim’ diyor. Niye gelmiyor? Suçlu olduğu için gelmiyor. Bizim yanımızda HDP ve CHP aynıdır. HDP’nin ağacı kurumuştu, CHP su verdi. CHP’ye sesleniyorum; artık HDP’nin yanında yer almayın” diye konuştu.

Kızının kaçırılmadan önceki montuna ve fotoğrafına sarılıp öpen anne Sancar, evladının bir an önce gelip devlete teslim olmasını istedi.



“Kayınvalidem Van’daki eylemlerin öncüsü oldu”

Kayınvalidesinin evladı için verdiği mücadeleyi anlatan gelini ise kayınvalidesinin Diyarbakır’daki eylemlerinin ardından Van’daki eylemlere öncü olduğunu belirterek, “Kayınvalideme 36 aile de destek verdi. Kayınvalidem sadece 3 yıl boyunca değil, 11 yıldır mücadelesini sürdürüyor. Kızını almak için her türlü yola başvurdu. Tek başına hedef oldu. Kayınvalidemin tek amacı kızına ulaşmaktır. Kızına ulaşıp bu eve getirdiği gün, karşısında oturup ona anlatacağım çok şey var. Sofradayken gözyaşlarına boğuluyor. Uyuduğunda montuyla uyuyor. Ben bunların hepsine şahit oldum. Kayınvalidemin yaşadıklarını kızının karşısına çıkıp konuşacağım” şeklinde konuştu.

