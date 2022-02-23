Van'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışmayla hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö.´yü Çaldıran´da, 9 yıl hopis cezasıyla aranan Z.D.´yi ise Saray ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. M.E.Ö ve Z.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-02-23 10:52:19



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