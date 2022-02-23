Vanlı sporcular dört madalyayla döndüler

Mersin’de yapılan Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına katılan Vanlı sporcular 4 madalyayla döndüler.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan ve Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde Türkiye geneli 158 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı sporcularından Serkan Çiçek çekiç atma büyükler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Delil Dilovan Bal büyükler disk atma kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Sümeyye Güzel U20 çekiç atma kızlar kategorisinde ve Veysi Kızıltaş ise büyükler disk atma kategorisinde Türkiye beşincisi olmayı başardı.

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Burhanettin Balın, “Türkiye Atletizm Federasyonumuzun 2022 faaliyet programında yer alan ve ilimiz sporcuları ile birlikte 158 sporcumuzun katılım sağladığı Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına bizlerde ikinci kez katılım sağladık. Sporcumuz Serkan Çiçek, Delil Dilovan Bal, Sümeyye Güzel ve Veysi Kızıltaş kategorilerinde başarılı oldular. İlimiz adına bu zorlu parkurlarda mücadele sergileyerek farklı kategorilerde başarılı sonuçlar kazandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyoruz. İlimize kazandırdığımız bu başarılarımızın temelinde azimli, disiplinli ve programlı çalışmalarımızın olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. İnşallah atletizm branşımızdaki başarı çıtamızın böylesi zorlu ve çekişmeli yarışmalar sonucunda ferdi olarak kazandığımız derecelerimiz ile daha da üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Sporcularımızın kazandığı bu güzel başarılar; şu an alt yapıda yetişen yeni sporcularımıza çok iyi bir rol model olacağına inanıyoruz. Atletizm branşına vermiş oldukları desteklerinden dolayı başta İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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