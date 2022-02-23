Edremit Belediyesi personeline ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte geçen konular hakkında tüm personellere ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi.

Edremit Belediyesi meclis salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında gruplar halinde düzenlenen eğitime belediye personelleri katıldı. İş Güvenliği Uzmanı Erol Karacan ve İşyeri Hekimi Mehmet Aydın tarafından ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ konularında personele bilgi verildi. Eğitim seminerinde işçilerin yasal haklarını, iş yerlerinde olabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını anlatan İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Aydın, öncelik olarak iş güvenliği kurallarına uyulması gerektiğini belirtirken, iş kazalarının yüzde 88’inin güvensiz davranışlar, yüzde 10’unun güvensiz koşullar, yüzde 2’sinin ise nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı meydana geldiğini ifade etti.

İş güvenliğinin kaza olduktan sonra değil, kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirten Aydın, “Bir anlık dikkatsizliğin ömür boyu izlerini taşıyacağınız kazalara sebep olabilir. Yaşanan kazaların birçoğu geçici olmayabilir. O yüzden her zaman dikkatli olmalıyız” diyerek çalışanları uyardı.

Aydın, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirler konusunda da bilgilendirdi.

Eğitime katılan personeller, program sonunda 14 sorudan oluşan sınava tabi tutulurken, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

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