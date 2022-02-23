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Van'da '7.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' tanıtım toplantısı Ünlü moda firmaları Van'a geliyor

İHA

Van'da Anatolia Organizasyon tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek olan 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Van'da '7.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' tanıtım toplantısı Ünlü moda firmaları Van'a geliyor

Van'da Anatolia Organizasyon tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek olan 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.
Bir kahvaltı salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Anatolia Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi Yetkilisi Özgür Can Çelik, fuar hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yıl 7.’si düzenlenecek olan 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na 81 ilden gelen yöresel tatların Van'da görücüye çıkacağını belirterek, "Fuarımızda; İzmit pişmaniyesinden Isparta gül ürünlerine, Kayseri'nin sucuklarından Trabzon'un peynirlerine, Diyarbakır'ın yöresel tatlarından Malatya'nın kayısısına kadar 81 ilden farklı tatlar Vanlılarla buluşacak. Bunun yanı sıra el sanatlarımızın yer alacağı fuarımızda bu yıl modayı da ekledik. 25 Şubat 6 Mart tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuarımızın birinci bölümünde 81 ilden gelen lezzetler yer alacak. Fuarımızın ikinci kısmında ise moda ve el sanatları var. Burada geçmiş yıllarda da yine moda ve el sanatları vardı. Fakat bu yıl biraz daha genişlettik. Biraz daha kadınlara hitap edebilmek için moda kısmında, hem tesettür giyimle hem de açık giyimle ilgili çok güzel firmalarımız geliyor. Bu firmalarımız sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya fuarlarına katılıyorlardı. İlk defa bu bölgeye geliyorlar. Onların buraya gelmesi için hem maddi hem de manevi anlamanda çok büyük tavizler gösterdik. Şu anda 4550’ye yakın firma moda kısmıyla ilgili buraya gelecek. İnşallah fuarımızın renkli hali, biraz daha da renklenecek. Hem lezzetli, hem keyifli, hem eğlenceli hem de moda dolu bir etkinlik olacak” dedi.
Geçmiş yıllarda düzenledikleri fuarlarda sadece hafta sonları çocuk animasyonlarına yer verdiklerini hatırlatan Çelik, bu sene ise fuar süresince çocuk animasyonlarının yer alacağını söyledi. Fuar süresince servislerin Hazreti Ömer Camii mevkii Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün önünden her saat başı saat 12.00’den akşam saat 20.00’ye kadar kalkacağını da sözlerine ekleyen Çelik, “Hafta içi 2 servis, hafta sonu ise servis sayımızı 4’e çıkarmayı planlıyoruz. Hafta sonları yoğun olduğu için ziyaretçilerimiz biraz daha rahat gelebilsin istiyoruz. Ben şimdiden fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Toplantıda yer alan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise bundan sonraki sürecin hem fuarcılık sektörüne hem de ilin ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, “Biz bundan sonraki tüm fuarları bir çatı altında birleştirdik. Bundan sonraki süreçte İpekyolu A.Ş. bünyesi altında fuarlarımızı organize edeceğiz. Ajans Asya Fuarcılık ve Anatolia Grup Fuarcılık olarak güçlerimizi, sinerjimizi birleştirip, daha üst seviyelere taşımak için güç birliği yaptık. Bu kararın da ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
2009 yılında çadırlarda fuarlar yaparak bu yola çıktıklarına dikkat çeken Güler, “Van’ın dışında sesimizi çok duyuramıyorduk. Artık Türkiye’nin sınırlarını aştık. Van fuarları artık Türkiye’de ses getiren, bilinen, tanınan ve beklenen fuarlar haline geldi. Bu noktada durmamamız gerekiyor. Bu işi daha da büyütmemiz gerekiyor. Bunun içinde bir güç birliğine ihtiyaç olduğuna kanaat getirdik. Arkadaşlarımıza güç birliği yapmamız gerektiğini ve güç birliği yaparsak daha güzel işler yapabileceğimizi ön gördük. İnşallah bundan sonraki süreçte daha profesyonel, daha özgün, hem de ekonomiye katkı sunacak, profesyonel fuarlar yaparız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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