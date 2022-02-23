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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDİ Besi OSB için hazırlanan rapor bakanlığa sunuldu

İHA

TDİ Besi OSB için hazırlanan rapor bakanlığa sunuldu

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) kent için hayata geçireceği vizyon projelerden bir tanesi olan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin (Van TDİ Besi OSB) yatırım programına alınması için fizibilite raporu Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.
Van TSO ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret Borsası, YİKOB, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Gürpınar Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin ortaklığında; Edremit ve Gevaş ilçe sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan projenin 2021 yılının Kasım ayında kuruluş protokolü onaylanmıştı. O dönem müjdeli haberi paylaşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Van ilimizde 40 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, 3 bin 500 vatandaşımızın iş ve aş sahibi olacağı, 3 bin 943 dekarda faaliyet gösterecek Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB’nin kuruluş protokolü Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Beyefendi tarafından 5 Kasım 2021 tarihinde onaylanmıştır. Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB, onay sonrası 31 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.”

186 adet işletme kurulacak
TDİ Besi OSB’ni yeri, yapılacak olan yatırım ve gelinen son nokta ile ilgili Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “TDİ Besi OSB, Gevaş Gündoğan ve Edremit Köprüler mahalleleri sınırları içinde yer alan VANET A.Ş. karşısı BitlisHakkari karayolu üzeri mevkide, yaklaşık 4 bin dönüm arazi üzerine kurulması planlanmaktadır. 2 etaptan oluşacak OSB’de; 31 adet 50 baş, 43 adet 100 baş, 92 adet 250 baş, 14 adet 500 baş ve 6 adet 750 baş olmak üzere toplamda 186 adet besi sığır işletmesinin yanı sıra 3 adet de sanayi sitesi yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda TDİ Besi OSB’nin temel ihtiyacı olan hayvan yemi üretimi için yem sanayi tesisleri, ahırların atıkları olan gübrelerin işlenmesi için gübre işleme tesisi, yine çıkan atıkların işlenip biyogaza dönüştürülebilmesi için biyometan tesisi, kesime giden hayvanların etlerinin işlenebilmesi için et işleme ve paketleme tesisi, çıkan hayvan derilerinin işlenebilmesi için deri işleme tesisi kurulması planlanmaktadır” denildi.

“Ekonomiye katma değer katacaktır”
Projenin hem kent ekonomisine hem de bölge ekonomisine katma değer katacağı ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Et üretimi açısından ilk zamanlar bölgenin kademeli olarak da ülkenin et ithalatını azaltacak ve hatta örnek olabilmesi açısından diğer illerde de yaygınlaşması sağlanarak ithalatı bitirip ihracata katkı sağlayacak önemli bir çalışmadır. Proje yerinde etüt çalışmaları ve yer seçim komisyonu yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde proje alanının tamamen kesinlik kazanması sonrası ÇED proje tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2021 tarihinde 31 sicil numarası ile Van TDİ Besi OSB tüzel kişiliğini kazandı. Son olarak yatırım programına alınması için bakanlığa fizibilite raporu gönderildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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