Van’da 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müdürlüğün konferans salonunda şehit Eren Bülbül'ün ve Ferhat Gedik'in aileleri, kentte bulunan şehit ve gazi yakınları ile oyuncu kadrosunun katılımıyla "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin gala programı düzenlenmişti. Gala programının ardından 2 bin ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencisine filmin gösterimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.