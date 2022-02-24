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Vali Bilmez'den Kaymakam Savar'a başarı belgesi

İHA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'a başarı belgesi verdi.

Vali Bilmez'den Kaymakam Savar'a başarı belgesi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'a başarı belgesi verdi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'a yapmış olduğu özverili çalışmalardan ötürü başarı belgesi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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