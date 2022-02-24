Van Büyükşehir Belediyesinden dengbêj programı

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Van Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında dengbêj programı düzenliyor.

Şubat ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlarla kentin tanıtım ve kültürel gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu da renkli programlar düzenleyeceği belirtildi. 26 Şubat Cumartesi günü akşam saat 16.00’da moderatörlüğünü Mehmetcan Ulaş’ın yapacağı dengbêj programında; Dengbêj İsmet, Dengbêj Aydın, Dengbêj Şah İsmail Milani ve Dengbêj Miraz’ın birbirinden güzel eserleri seslendireceği belirtildi.

Halka açık ücretsiz düzenlenecek dengbêj programı için saat 15.00’da valilik önünden servis kaldırılacağı bildirildi.

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