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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selden evi yıkılan Rabia Acar yeni evine kavuştu

İHA

Selden evi yıkılan Rabia Acar yeni evine kavuştu

Van’ın Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi’nde 31 Temmuz 2021’de meydana gelen selde evi yıkılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine ev sözü verilen Rabia Acar, devletin imkânlarıyla yapılan yeni evine kavuştu.
Uzun yıllar önce eşini trafik kazasında kaybeden ve oğlu Mehmet Kemal Acar (23) ile birlikte yaşayan Rabia Acar’a ait ev, geçtiğimiz yaz meydana gelen sel afetinde tamamen yıkılmıştı. Evi tamamen yıkılan ve kullanılamaz hale gelen Rabia Acar (46), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mahalleye yaptığı ziyarette kendisine verilen sözün ardından yapımı tamamlanan ve içi döşenen yeni evine kavuştu. Yeni evine yerleşen Rabia Acar, Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz ile birlikte Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ı ziyaret ederek kendilerini yalnız bırakmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm devlet yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Allah devletimize zeval vermesin”
Ziyaretin ardından açıklama yapan Rabia Acar, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Köyümüzde sel meydana geldi. Evim tamamen yıkıldı. Bakanımız bana ev sözü verdi. Evim yapıldı ve eşyalarla birlikte bana teslim edildi. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bakanımız, valimiz ve kaymakamımız hep bizim yanımızda oldular. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz da, selden dolayı kendilerine yapılan yardım için mahalle halkı adına yetkililere teşekkür etti. Korkmaz, “Mahallemde sel nedeniyle en çok mağdur olanlardan biri de Rabia Hanım’dı. Evi tamamen yıkıldı. Bir oğlu ile yalnız yaşayan ve eşini trafik kazasında kaybeden vatandaşımıza devletimiz sahip çıktı. Devletimizin imkânlarıyla Rabia Hanım’a yeni bir ev yapıldı ve içi döşendi. Rabia Hanım artık yeni evinde kalıyor. Sağ olsun Bakanımız Süleyman Soylu bizi ziyaret etti. Devletin tüm yetkilileri bizi bir gün olsun yalnız bırakmadı. Esenyamaç halkı bir gün olsun kendisini yalnız hissetmedi. Valimiz ve kaymakamımız bizlerle günlerce sabahladığını asla unutmayacağız. Esenyamaç adına başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan kaymakamımız ve valimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun. Bize yapılan tüm yardımlardan dolayı minnettarım” diye konuştu.

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