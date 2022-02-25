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VAN OSB Yönetim Kurulu: “Tüm paydaşlarla işbirliği ve güç birliği içinde olacağız”

İHA

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü olağan genel kurul yaptıklarını belirterek, "Genel kurulumuz barış ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu demokratik bir ortamda, sanayicilerimizin yoğun katılımları, yüzde doksanın üzerinde bir oy kullanım oranı ile gerçekleştirilmiştir" denildi.

VAN OSB Yönetim Kurulu: “Tüm paydaşlarla işbirliği ve güç birliği içinde olacağız”

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü olağan genel kurul yaptıklarını belirterek, “Genel kurulumuz barış ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu demokratik bir ortamda, sanayicilerimizin yoğun katılımları, yüzde doksanın üzerinde bir oy kullanım oranı ile gerçekleştirilmiştir” denildi.
Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, seçim süreci boyunca vatandaşlara rahatsızlık verilmeden, sanayicinin eğilim ve tercihlerine saygı duyularak çalışmaların yapılmasına özen gösterildiği belirtilerek, “Seçim sathına girildikten itibaren ve seçim sonuçlanıncaya kadar aklıselimden, vakardan taviz verilmeden toplumsal hak ve menfaatleri önceleyerek gerekli hassasiyetler gösterilmiştir. Nezih, şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleşen seçim sonucunda değerli sanayicilerimiz ve yatırımcılarımız kendilerine hizmet edecek kendilerinden olan biz sanayici grubunu tekrar görevlendirmiştir. Bu teveccüh biz sanayici grubunu onurlandırmıştır. Bu yoğun teveccüh görev alan sanayici grubunun yükünü, sorumluluğunu bir kat daha arttırmıştır. Sanayici grubu seçim öncesi ve seçim sonrası hiçbir ayırım gözetmeksizin, polemiklere girmeden, objektif, şeffaf ve sanayiciyi önceleyen çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bundan böyle ilimizi, bölgemizi daha da güçlü kılmak için var gücümüzle çalışma yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Organize sanayi bölgemizi büyütmek, yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturmak bizlerin temel sorumluluğudur. Bizler ilimizdeki fakirliğin, yoksulluğun ve işsizliğin can yakıcılığını biliyoruz. Bütün bu olumsuzlukları bitirmek insanlarımızın gelir ve refah seviyesini yükseltmek için güçlü bir irade ortaya koyacağız. Sanayimizin ve sanayicimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracak çalışmalar yapacağız ve yapılacak her ön açıcı çalışmanın içinde olacağız. Sanayi altyapımızı güçlendirme çalışmalarını sürdüreceğiz. İlimizi ve organize sanayi bölgemizi cazibe merkezi haline getirmek, yatırım, üretim ve istihdam üssü haline dönüştürmek için hem kamu hem özel sektör fark gözetmeksizin tüm paydaşlarla işbirliği ve güç birliği içinde olacağız. Sanayicimize rekabet üstünlüğü oluşturmak adına bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, üretim maliyetlerini düşürmek için alternatif enerji kaynaklarının üretime dahil edilmesi, lojistik imkanların artırılması ve alternatif lojistik fırsatların oluşturulması için çalışmalara öncülük etmek ve bu minvalde yapılacak çalışmalar içinde yer almak temel şiarımız olacaktır. İlimizi ve organize sanayi bölgemizi kalkındırmak için ulusal ve uluslararası yatırım getirmek için fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bilimsel ve teknolojik çalışmalarla katma değeri yüksek üretimler yaparak ihracatımızı üst seviyelere taşımak için kolektif çalışmalar yürütmek eksenimiz olacaktır. Sanayicimizin hayatını kolaylaştırmak, kaliteli ve kendilerini özel hissettirecek hizmetler sunmak temel düsturumuz olacaktır. Tüm halkımızın ve sanayicilerimizin bilmesini isteriz ki seçim 19 Şubat 2022 Cumartesi saat 16.00’da bitmiştir. O saatten sonra kazanan sanayici olmuştur, ilimiz olmuştur. Her bir sanayicimize ve yatırımcımıza kusursuz hizmet dönemi başlamıştır. Seçimin sanayimize, sanayicimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçim süreci boyunca ve seçim süresince büyük olgunluk ve özveri gösteren başta değerli sanayicilerimiz olmak üzere tüm halkımıza ve emeği geçen herkese sanayici grubu olarak teşekkür ediyoruz. Rabbim bizleri yapacağımız işlerde, çalışmalarda sanayicimize ve halkımıza karşı bir mahcubiyet yaşatmasın inşallah” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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