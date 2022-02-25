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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16 yıl önce işlenen kadın cinayetini jandarma dedektifleri aydınlattı

İHA

Van'ın Edremit ilçesinde 2 Temmuz 2006 tarihinde N.T. isimli kadının tarla içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldükten sonra, cansız bedeninin bulunması olayı jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı.

16 yıl önce işlenen kadın cinayetini jandarma dedektifleri aydınlattı

Van’ın Edremit ilçesinde 2 Temmuz 2006 tarihinde N.T. isimli kadının tarla içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldükten sonra, cansız bedeninin bulunması olayı jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul cinayetin aydınlatılması maksadıyla JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından faili meçhul cinayet dosyası incelemeye alınmış ve N.T.’nin cinayete kurban gittiği tespit edildi. JASAT ekiplerince olay tarihinde ele geçen deliller tekrar gün yüzüne çıkartılarak yeniden incelemeye alındı. Ayrıca, N.T. isimli kadının öldürülmeden önce irtibatta olduğu kişiler araştırılarak maktulün samimi olduğu kişiler tespit edilerek, tanık ifadelerine başvuruldu. Alınan ifadelerdeki çelişkiler ve samimi itiraflarla elde edilen bulgulardan cinayetin maktulün akrabası A.E. isimli şahıs tarafından işlendiği tespit edildi.
A.E.’nin cinayet günü ikamet ettiği Şırnak’tan Van’a gelerek cinayeti işlediği ve N.T.’nin cansız bedeninin bulunmasından sonra Şırnak’a döndüğü tespit edildi.
23 Şubat 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli A.E., Şırnak’ta bulunan evinde yakalanarak gözaltına alınarak Van’a getirildi. Şüpheli, 24 Şubat 2022 tarihinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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