İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi

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Van’ın Gürpınar ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde VanGürpınar karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAF 302 plakalı tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangına müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, muhtemel bir faciayı önledi.

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