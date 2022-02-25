Van Adliyesi personeline sertifika

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"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine/Mahkemesine Giriş Uzaktan Eğitim Modülü"nü başarıyla tamamlayan Van Adliyesi personellerine sertifika verildi.

Avrupa Konseyinin uzaktan eğitim programı olan HELP (Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi Human Rights Education for Legal Professionals) eEğitim platformunun kullanımının Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine/Mahkemesine Giriş Uzaktan Eğitim Modülü"nü başarıyla tamamlayan Van Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Psikolog Bekkir Yavuz, Sosyal Çalışmacı Muhammed Asım Sağlam ve Psikolog Vetfa Acer'e sertifikaları Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hikmet Salman ve Lütfü Boyalı tarafından teslim edildi.

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