Van Büyükşehir Belediyesinin standına yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'ndaki yerini aldı.

Van’da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’, Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Anatolia Grup Organizasyon yetkilisi Özgür Can Çelik ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler katıldı. Açılışın ardından fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantları da ziyaret etti. Stantta sergilenen ürünleri inceleyen Vali Bilmez, ürünler hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek’ten bilgi alarak, kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür edip, bol kazanç temennisinde bulundu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantta kursiyerler ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler ile yiyecekler tanıtılıyor.

120 firmanın katıldığı 7. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 25 Şubat6 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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