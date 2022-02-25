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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinden iddialara yalanlama

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, daimi işçi alımlarının para karşılığı ve mülakata girmeyen kişilerden olduğu iddialarını yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden iddialara yalanlama

Van Büyükşehir Belediyesi, daimi işçi alımlarının para karşılığı ve mülakata girmeyen kişilerden olduğu iddialarını yalanladı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “31 Aralık 2021 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belediyemiz iştiraklerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 13 motor ustası, (8 adet iş makinesi tamir ustası, 1 adet otobüs tamir ustası, 3 adet kamyon tamir ustası, 1 adet binek araç tamir ustası) 10 iş makinesi operatörü (7 adet beko loder operatörü, 2 adet ekskavatör, 1 adet forklift) ve 10 kamyon şoförü olmak üzere 33 daimi işçi alım duyurusu yayınlanmıştır. Pandemi koşulları göz önüne bulundurularak online olarak yapılan başvurular 4 Ocak 2022 Salı günü saat 17.00’a kadar devam etmiş ve yapılan başvurularla ilgili itiraz süreci 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 17.00’den 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar sürmüş, ayrıca yapılan yoğun başvuru talebi nedeniyle itiraz bitiş süresi 8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar uzatılmıştır. İtiraz sürecinin bitiminden sonra kariyer.van.bel.tr adresi üzerinden gelen başvurular, ilanda belirtilen kriterler çerçevesinde titizlikle incelenerek değerlendirilmiş ve başvuru koşullarını taşıyanlar ve taşımayanlar ayrı ayrı olarak belirlenmiştir. Daha sonra 10 adet kamyon şoförü ve 10 adet iş makinası operatörü için 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Noter huzurunda yapılan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanan kura çekimi sonucu mülakata girmeye hak kazanan adaylar arasından 10 adet kamyon şoförü için açık iş ilanı sayısının 3 katı kadar aday (30), 7 adet beko loder operatörü için açık iş ilanı sayısının 3 katı kadar aday (21), 2 adet ekskavatör operatörü için açık iş ilanı sayısının 3 katı kadar aday (6), 1 adet forklift operatörü için açık iş ilanı sayısının 3 katı kadar aday (3) belirlenmiştir. Başvuru kriterlerinde kura şartı olmayan ve başvurusu kabul edilen 288 adet motor ustası adayı isim listesi açıklanarak mülakata davet edilmiş ve 1728 Ocak 2022 tarihleri arasında adaylar için belirlenen gün ve saatlerde mülakat ve uygulama sınavları yapılmıştır. Nihayetinde mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda şart olmamakla birlikte kura ve mülakat uygulamasına gidilerek, 33 adet daimi işçi alımı için yapılan uygulama ve sözlü mülakatta başarılı olan (asil) ve yedek adayların isim listeleri açıklanmıştır. Yukarıda bahse konu ile ilgili tüm aşamalar kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde ilerlemiş olmasına rağmen bölücü terör örgütüne yakınlığı ile bilinen bazı sözde basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve alımların para karşılığı ve mülakata girmeyen kişilerden olduğu iddiaları tamamen yalandan ibarettir. Yukarıdan da yazılan detaylardan anlaşılacağı üzere alım süreci ile ilgili en ufak bir şüpheye dahi mahal verilmeyecek şekilde tamamen şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde yürütülmüştür. Bu nedenle kasıtlı olarak yapılan bu iftira dolu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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