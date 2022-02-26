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Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

DHA

Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi


Hakan Sarı/SARAY, (VAN)(DHA)VAN'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı.
Van´a, sınır komşusu olması nedeniyle İranlıların yoğun ilgisi sürüyor. 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist kente geldi. Özellikle eğlence ve alışveriş için kente gelen İranlılar esnafa da can suyu oluyor. İranlıların özellikle mart ayında ülkelerindeki nevruz tatilinde kente yoğun olarak gelmesi de bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Hakan SARI
2022-02-26 11:36:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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