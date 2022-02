Başkan Aslan’dan Miraç Kandili mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, mesajında, “Miraç, Rabbimizin kutsi davetine icabettir. Cenabı Hakkın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (s.a.v) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Miraç, Kur’ânı Kerim’de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu ilahî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescidi Aksa’ya kadar ki safha Kur’ân’da şöyle anlatılır. ‘Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescidi Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.’ Rabbimiz; rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. Tüm İslam Aleminin Miraç gecesi mübarek olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.