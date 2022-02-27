Kaymakam Aydın’dan Miraç Kandili mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aydın, mesajından, “Kandil geceleri; insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ne eriştiğimiz şu günlerde bu anlamlı günün sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, insanları birbirine yaklaştıracak, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik iklimini sağlayacak tavırlar sergilemeye özen göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek ve anlamlı gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim” dedi.

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