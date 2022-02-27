Vali Bilmez’in acı günü

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in babası hakkın rahmetine kavuştu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında babasının vefat haberini başlaştı. Vali Bilmez, “Babam Molla Mahmut Bilmez, bir süredir tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesinde Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Tedavi sürecinde ilgi ve alakalarını eksik etmeyen doktorlarımızdan, hastane başhekiminden, il sağlık müdürü ve personelinden Rabbim razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin” paylaşımını yaptı.

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