Tuşba Belediyesinden kadınlara yönelik Miraç Kandil programı

Van’ın Tuşba Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kadınlara yönelik ‘Kandil Özel Programı’ düzenledi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde düzenlenen ve Peygamberimiz Hazreti Muhammedin (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen ‘Miraç Kandili’ özel programına kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan Mevlid’i Şerif ile devam etti.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) Mirac’a yükselmesi ile ilgili bir sinevizyon gösterisinin de yapıldığı programda, Tuşba İlçe Müftülüğü Aile Hizmetleri Uzman Esra Bayram ve Kübra Gülmez tarafından Miraç Kandili’nin nasıl fırsata dönüştürüleceği hususunda sohbet gerçekleştirildi. Hadisi şeriflerin okunduğu, ilahi ve şiirlerin seslendirdiği program katılımcılara kandil simidinin dağıtılmasıyla son buldu.

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