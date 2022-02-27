Başkan Berge’den Miraç Kandili mesajı

Van Esnaf ve sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, “İslam aleminde ‘Allah'a yükseliş ve arınma’ olarak kabul edilen Miraç Kandili’ni bu gece idrak edeceğiz. Efendimiz, Mekke’deki Mescidi Haram’dan, Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya ve oradan da göklerin ilahi derinliklerine doğru yükselip Cebrail’in bile giremediği Sidretül Münteha’yı geçerek ruhen ve bedenen Cenabı Hakk’ın huzuruna çıkmıştır. Bu gece Cenabı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği bu gecenin faziletlerine nail olmak bizlere nasip olsun. Allah bu gece yapılacak ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Bu gece beş vakit namaz, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi. Miraç gecesinde ‘Amenerrasulü’ diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti de indirildi. İçerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili’nin ve üç ayların, birlik ve kardeşliğimize vesile olmasını dilerim. Miraç Kandili’nin ülkemize ve dünyamıza barış ve huzur getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim. Rahmet ve hikmet dolu gece olan Miraç Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Miraç Kandilimiz kutlu olsun” dedi.

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