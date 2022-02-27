Van’da Miraç Kandili ihya edildi

Van’da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in bir gece Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ‘huzuru ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da dua ve ibadetle idrak edildi. Kur’anı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.
Miraç Kandili’nin öneminden bahseden Hazreti Ömer Camii İmamı Mehmet Emin Akan, bu gece Kur’andan sonra en büyük mucize olan İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiğini söyledi. Akan, bu gecede bütün Müslümanların camilere akın ederek dua ettiğini kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.