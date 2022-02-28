Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2127 Şubat 2022 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 73 adet cep telefonu, 626 adet ilaç, 710 paket sigara, 260 bin adet makaron, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 83 adet av tüfeği, 2 adet tüfek, 4 adet tabanca, 47 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.