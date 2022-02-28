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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 25 kişi tutuklandı

İHA

Van’da 25 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında ‘hırsızlık’ yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2127 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 50 yıl hapis cezası bulunan ve 6 bin 640 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalanmış ve 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet 300 bin TL değerinde elektrik panosu, 2 adet 10 bin TL değerinde demir kapı, 1 adet cep telefonu, 1 adet şarjlı delici ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 3 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet satır, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından da 8 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 1 adet bıçak, bin 450 TL nakit para ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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