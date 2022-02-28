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Milletvekili Arvas: “Aile, toplumun temel direğidir”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yakın ile görüştü.

Milletvekili Arvas: “Aile, toplumun temel direğidir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yakın ile görüştü.
Van’ın taleplerini Bakan Yanık’a ileten Milletvekili Arvas, yapılan ikili görüşmede valilik binasında hizmet vermekte olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Merkez binası ile Erciş Kaymakamlık binası içinde hizmet vermekte olan Erciş Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü hizmet binalarının yatırım programına alınarak 2022 yılı için ödenek tahsisi yapılmasını istedi. Söz konusu yeni hizmet binaları için yer tahsisi yapıldığını ve proje çalışmalarının tamamlandığını aktaran Arvas, bakanlıkça sunulan hizmetlerin fiziki şartlar nedeniyle aksadığını ifade ederek, fiziki şartların iyileşmesi ile vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha etkin bir şekilde yapılabileceğini belirtti. Arvas, belediyelerin talepleri doğrultusunda kırsaldan ve çevre illerden yoğun göçe maruz kalmış özellikle İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş gibi ilçelerde dezavantajlı hedef kitle olarak kadınların, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak, şehirle adaptasyonunu sağlamak, yaşama tutunmalarını teşvik etmek amacıyla bakanlık tarafından desteklenen aile destek merkezleri ve yaşam merkezlerinin kurulması ve bu konuda belediyelerin desteklenmesi talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumsal barışa ve refaha büyük katkı sağladığını ifade eden Milletvekili Arvas, “Toplumun temel direği olan ailenin bütünlüğünü gözeten, parçalanmış aileleri korumaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertler ile çocuklara her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlayan bakanlık çok önemli ve değerli bir görevi ifa etmektedir. Yine toplumda var olan engelleri, eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri gözeterek bunlara sosyal hizmet sunan devletimiz, bakanlık marifetiyle her türlü sosyal soruna yanıt vermektedir. Dezavantajlı bireyleri veya kesimleri sosyoekonomik yapıya uyumlu hale getirmek, refah sevilerini arttırmak için hükümetimizin sosyal politikalarını icra etmektedir. Engellileri ve yaşlıları her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı koruyan ve kollayan, şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerimizi gözeten ve her türlü hizmeti sunan, ihtiyaç halinde aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendiren, toplumda sosyal yardıma muhtaç kişilere yönelik yardım faaliyetlerini düzenli bir biçimde yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; birey, aile ve dolaysıyla toplumun refahını arttırmaktadır” dedi.
Milletvekili Arvas, 2021 yılı verilerini paylaşarak, Van’da yapılan sosyal yardımlar hakkında kamuoyunu da bilgilendirdi. Arvas, “Evde bakım hizmeti kapsamında 9 bin 759 ağır engelli bireye toplam 199.529.185,30 TL, sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında 4 bin 736 çocuk için ailelerine toplam 68.672.725,52 TL, doğum yardımı kapsamında 23 bin 253 çocuk için toplam 838.000,00 TL, koruyucu aile yardımı kapsamında 43 çocuk için 25 aileye toplam 11.013.643,00 TL ödeme yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetti ve bu konuda ortaya koyduğu politikaların temel amacı; adil bir gelir dağılımı sağlanmak, yoksullukla mücadele etmek, ekonomik ve sosyal kaynakların en etkin şekilde kullanılarak sosyal yardımların arttırılmasını desteklemektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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